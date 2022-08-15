У Києві 20 серпня відбудеться велопробіг на підтримку полонених "Азовсталі"

У Києві 20 серпня відбудеться благодійний велопробіг Fire Way в підтримку ЗСУ та військовополонених "Азовсталі". Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

"20 Серпня в Києві відбудеться благодійний велопробіг #Fire_Way в підтримку ЗСУ. Ініціатор пробігу ДСНС, запрошує долучитись всіх активних людей, і підтримати наших воїнів. Також партнером велопробігу є Фонд Сергія Притули", - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС України

Велопробіг має на меті нагадати про військовополонених "Азовсталі". "Ми не забули, ми переживаємо, і разом з близькими добиваємось їх звільнення", - наголосили у ДСНС. Ініціатори велопробігу - ДСНС та Фонд Сергія Притули.

Як повідомлялося, 30 липня в Києві планувалося провести забіг "Біжу за Азовсталь". Але у зв’язку з жахливими терактом, який влаштувала рф в окупованій Оленівці, захід було скасовано.