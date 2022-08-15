НОВИНИВелопробіг благодійний. Маршрут київськими вулицями складе 10 км. Вартість реєстрації 500 гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві 20 серпня відбудеться велопробіг на підтримку полонених "Азовсталі"
Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
У Києві 20 серпня відбудеться благодійний велопробіг Fire Way в підтримку ЗСУ та військовополонених "Азовсталі". Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України в Telegram.
"20 Серпня в Києві відбудеться благодійний велопробіг #Fire_Way в підтримку ЗСУ. Ініціатор пробігу ДСНС, запрошує долучитись всіх активних людей, і підтримати наших воїнів. Також партнером велопробігу є Фонд Сергія Притули", - йдеться у повідомленні.
Фото: ДСНС України
Велопробіг має на меті нагадати про військовополонених "Азовсталі". "Ми не забули, ми переживаємо, і разом з близькими добиваємось їх звільнення", - наголосили у ДСНС. Ініціатори велопробігу - ДСНС та Фонд Сергія Притули.
Як повідомлялося, 30 липня в Києві планувалося провести забіг "Біжу за Азовсталь". Але у зв’язку з жахливими терактом, який влаштувала рф в окупованій Оленівці, захід було скасовано.
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