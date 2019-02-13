CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБіля станції метро "Лівобережна" загорілися кіоски. За інформацією пожежників на місці події - постраждалих немає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві біля метро "Лівобережна" загорілися кіоски
Постраждалих унаслідок пожежі немає
Фото:Hromadske
"Горять два кіоски", - зазначила "Громадському" речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.
Станом на 21:15 пожежники вже збирали обладнання, аби їхати з місця пожежі.
Рятувальники додали, що постраждалих унаслідок пожежі немає. Швидка з місця поїхала пустою, вказав журналіст.
Нагадаємо, що в Івано-Франківській області згоріла одна з дерев'яних будівель на території чоловічого монастиря.
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13 02 2019 21:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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