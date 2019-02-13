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У Києві біля метро "Лівобережна" загорілися кіоски

Постраждалих унаслідок пожежі немає
Біля станції метро "Лівобережна" загорілися кіоски. За інформацією пожежників на місці події - постраждалих немає.
У Києві біля метро "Лівобережна" загорілися кіоски Фото:Hromadske

"Горять два кіоски", - зазначила "Громадському" речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.

Станом на 21:15 пожежники вже збирали обладнання, аби їхати з місця пожежі.

Рятувальники додали, що постраждалих унаслідок пожежі немає. Швидка з місця поїхала пустою, вказав журналіст.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області згоріла одна з дерев'яних будівель на території чоловічого монастиря.

 

 
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13 02 2019 21:47
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