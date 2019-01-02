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У Києві біля Цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла

За інформацією ЗМІ, водій Audi, ймовірно, був під дією наркотиків
Увечері 31 січня на площі Перемоги в Києві зіткнулись 5 автомобілів: Audi, Skodа, Toyota, Mazda і Daewoo. Водій Mazda загинула.
У Києві біля Цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Біля цирку зіткнулися 5 автомобілів: біла Audi a6, Skoda Octavia a4, Toyota LC Prado 150, Daewoo Nexia і ще одне авто (Mazda - ред.). Зі слів очевидців, загинула жінка 40-45 років, водій одного з автомобілів", - йдеться у повідомленні dtp.kiev.ua у Facebook.

Пізніше стало відомо, що водій Mazda померла по дорозі в лікарню.

Також спільнота опублікувала відео моменту ДТП, на якому видно, як білий Audi вилетів на площу Перемоги на великій швидкості і протаранив автомобілі, які стояли на повороті. Основний удар припав на Mazda.

dtp.kiev.ua та "Київ Оперативний" з посиланням на очевидців повідомляють, що водій Audi, ймовірно, був під дією наркотиків.

"Водії, які зупинилясь для надання допомоги, помітили, що поведінка водія Audi не відповідає навколишній ситуації. Припускають, що він під дією якихось препаратів", - пише "Київ Оперативний".

"На місце протягом 20 хв прибув батько водія Audi, який вів себе досить борзо і намагався перешкоджати зйомці", - зауважує dtp.kiev.ua.

Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Українізменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.

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01 02 2019 08:50
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