У Києві боксер побився з підлітками, які закидали його автомобіль сніжками, - ВІДЕО
На відео спільноти "Київ Оперативний" можна побачити, як водій авто кинув на землю, а потім вдарив одного з підлітків, які кидали сніг. Однак, на відео не зафіксовано самого моменту жбурляння снігу у машину.
Журналісти "Громадського" зв'язались з чоловіком, який був на відео. Це - Володимир Сидоренко, український боксер, чемпіон світу з боксу серед професіоналів за версією UBA та чемпіон світу з кікбоксингу.
Він заявив, що підлітки кинули надто великий шматок снігу в його авто, що, за його словами, могло спричинити аварію. Також він стверджує, що він не нападав першим.
"Так, це був я. Я б не сказав, що сніжку.. Закрило лобове, як це може бути сніжка? Я думаю, що вони спеціально це на телефон знімали... думали що я поїду... Якби я виїхав на машині, я б потрапив в аварію", - розповів Сидоренко.
На питання, чи розуміє він, що міг завдати травми неповнолітнім, Сидоренко відповів: "Звісно, хвилююсь, я ж не навмисне... Але немає відео того, де він мене вдарив так, що я розгубився трохи. Це лише кінцівка відео, де я піднявся і почав з ним битись".
Боксер не уточнив, чи отримав він травми внаслідок бійки з підлітками.
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