CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці демонтовано пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви, який знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві демонтували пам’ятний знак на честь дружби з Москвою
Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму
Фото: kmr.gov.ua
Про це повідомляє пресслужба Київради.
"Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Наразі пам‘ятник зберігається в Голосіївській РДА та має стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму", - наголосила депутатка Київської міської ради Аліна Михайлова.
Зазначається, що комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району, на балансі якого знаходився монумент, виконало рішення Київської міської ради від 08 липня 2021 року.
Пам’ятник на честь дружби Києва та Москви було встановлено у серпні 2001 року. Тоді Голосіївський район називався Московським. У 2015 році активісти розмалювали монумент у синьо-жовті кольори. У липні 2021 року Київська міська рада через численні звернення мешканців столиці прийняла рішення про демонтаж монумента.
"Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і викликають значний суспільний резонанс", — заявив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
Як повідомлялося, у липні Київська міська рада підтримала проєкт рішення про демонтаж пам’ятного знаку на честь дружби міст Києва та Москви, встановленого у сквері на вул. Маршала Якубовського.
У лютому 2016 року Київрада визнала побратимство з 6-ма містами та регіонами РФ такими, що не є дійсними.
Так, депутати вирішили вважати такими, що не є містами та регіонами-побратимами міста Києва наступні міста та регіони РФ: Москву, Волгоград, Санкт-Петербург, Улан-Уде, Республіку Комі та Махачкалу.
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06 09 2021 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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