У Києві двоє дівчат провалились під кригу, їх врятували перехожі
Інцидент стався близько 17:00 16 лютого. Чоловіки, що побачили дівчат у воді, побігли на допомогу, але самі провалилися під кригу. На щастя, озеро в тому місці неглибоке, тому чоловікам вдалося вибратися разом з дівчатами до приїзду рятувальників, повідомляє "Інформатор".
У підсумку ніхто серйозно не постраждав, дівчат передали батькам. У соцмережах опублікували відео інциденту.
Зазначимо, що столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій закликало громадян бути максимально обережними на кризі. Також відомство опублікувало перелік заходів безпеки на льоду.
Нагадаємо, що 11 січня, під час катання на снігоході по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка, один врятувався самостійно, а двоє вибратися на поверхню не змогли.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- ФОТО Оновлено: У Києві поліція затримала і побила групу активістів "Хто замовив Гандзюк", - ВІДЕО
- Кардіомагнат: Як Тодуров заробляє мільйони на безкоштовних операціях, - ВІДЕОНерухомість на $2 млн і 10 млн грн заощаджень - що "накерував" очільник Інституту серця Борис Тодуров
- Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі"Коли повертаєшся з війни тебе суспільство інакше сприймає. Одна частина тебе боготворить – ти герой. Інша частина на тебе дивиться з запитанням: "Нафіга ти туди пішла і що там робила?" І, в принципі, відкрито це запитує. А є ще одна частина, яка дивиться на тебе, як на інваліда"