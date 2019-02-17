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У Києві двоє дівчат провалились під кригу, їх врятували перехожі

Ніхто серйозно не постраждав, дівчат передали батькам
На Березняках у Києві двоє неповнолітніх дівчат гуляли по кризі озера Тельбін і провалилися у воду. Їх врятували чоловіки, що проходили неподалік.
У Києві двоє дівчат провалились під кригу, їх врятували перехожі ДСНС

Інцидент стався близько 17:00 16 лютого. Чоловіки, що побачили дівчат у воді, побігли на допомогу, але самі провалилися під кригу. На щастя, озеро в тому місці неглибоке, тому чоловікам вдалося вибратися разом з дівчатами до приїзду рятувальників, повідомляє "Інформатор".

У підсумку ніхто серйозно не постраждав, дівчат передали батькам. У соцмережах опублікували відео інциденту.

Зазначимо, що столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій закликало громадян бути максимально обережними на кризі. Також відомство опублікувало перелік заходів безпеки на льоду.

Нагадаємо, що 11 січня, під час катання на снігоході по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка, один врятувався самостійно, а двоє вибратися на поверхню не змогли.

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17 02 2019 18:58
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