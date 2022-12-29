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У Києві, Харкові та Львові пролунали вибухи

29 грудня 2022, 10:01
У Києві, Харкові та Львові пролунали вибухи
Фото: Xinhua
Вранці 29 грудня росія розпочала нову масовану ракетну атаку, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. Місцева влада повідомила про вибухи у Києві, Харкові та Львові.

Так, мер Києва Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у столиці.

Як уточнили у Київській міській військовій адміністрації, уламки російської ракети пошкодили приватний будинок та автомобіль у Дарницькому районі Києва.

"Працюють сили ППО! Уламками збитої ракети пошкоджено приватну будівлю в Дарницькому районі та припаркований поряд автомобіль. Інформація про жертви уточнюється", - йдеться у повідомленні КМВА.

Міський голова Харкова інформував про серію вибухів та "прильоти" в обласному центрі.

"Ракетна атака на Харків. У місті серія вибухів. Попередньо - прильоти у Слобідський район. По яких об'єктах били та чи є постраждалі - інформація поки уточнюється", - написав він у Telegram.

Про вибухи у Львові повідомив мер міста Андрій Садовий. Подробиць інциденту він наразі не навів.

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