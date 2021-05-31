У Києві, Львові і Одесі відкрили центри вакцинацій

"Львівщина є лідером за темпами вакцинації, сьогодні майже 78 тис. осіб вакцинували і захистили себе від коронавірусу", - написав Козицький

У Києві, Львові і Одесі протягом 29-30 травня відкрили центри вакцинації, в яких встигли вакцинувати місцевих жителів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, в створеному на базі Міжнародного виставкового центру столичному центрі вакцинації від COVID-19 вакцинували 3467 осіб, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Зокрема, в неділю щеплення отримали 2072 людини.

"Сьогодні кількість охочих вакцинуватися була надзвичайно великою. Для мене це - свідчення обізнаності і свідомості людей. Така готовність вакцинуватися дає надію на те, що за наявності вакцин ми зможемо подолати пандемію в країні і в світі в цілому", - розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Як зазначається, зареєстрованим у застосунку "Дія" киянам робили щеплення вакциною CoronaVac. У Центрі вакцинації працювали 16 бригад. До прищепної бригади увійшли реєстратор, лікар і медсестра, які пройшли спеціальне навчання.

"Тут створено всі умови для безпечного процесу вакцинації, а для надання екстреної медичної допомоги, якщо така знадобиться, чергує бригада "швидкої", - йдеться в повідомленні.

У Львові центр вакцинації створили на базі Арени "Львів", який буде працювати і у наступні вихідні.

Як повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, за два дні вакцинували 1 041 місцевого жителя.

"Львівщина є лідером за темпами вакцинації, сьогодні майже 78 тис. осіб вакцинували і захистили себе від коронавірусу", - написав Козицький на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що під'їзд до центру безкоштовний. Крім того, за наявності додаткової вакцини, буде розглянуто можливість розгортання таких центрів і в інших районах міста, про що проінформують додатково.

Ще один центр вакцинації від COVID-19 відкрили в Одесі на території стадіону Національного університету "Одеська юридична академія", який буде працювати з 9.00 до 17.00.

"У неділю, 30 травня, I-й заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Борис Волошенков взяв участь у відкритті одного з центрів вакцинації від COVID-19, які починають працювати в Одесі", - йдеться в повідомленні Одеської обласної державної адміністрації.

За словами, директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталії Одарій-Захарьєвої, очікувана кількість щеплень за один день - 250-300. "Щеплення вакциною Coronavac отримують люди віком 60 років і старше, які попередньо були зареєстровані в листі очікування на порталі або в застосунку "Дія". Всі вони попередньо отримають дзвінок з пункту щеплення і будуть запрошені на вакцинацію на конкретний час", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що роботу центру у неділю забезпечуватимуть медики одеського ЦПМСД №3.

Нагадаємо, що 31 травня в Україні зафіксовано ​​1 022 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19