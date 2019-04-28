У Києві "мінували" Володимирський собор і грозилися підірвати всі храми
"Так 27 квітня до поліції Києва зателефонував невідомий та повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний Собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви та синагоги у Києві будуть підірвані", - повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції.
Уже за годину поліцейським вдалось затримати "лжемінера" неподалік таксофону, з якого було здійснено дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово здійснював аналогічні повідомлення.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
А у неділю в Харківській області до поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він залишив гранату в церкві, коли святив паску. За даним фактом проводиться перевірка.
У поліції повідомили, що загалом в Україні участь у масових заходах з нагоди святкування Великодня взяли майже 7 мільйонів громадян. Нічні та вранішні богослужіння пройшли спокійно.
Найчисельніші масові заходи відбулися на Львівщині, Дніпропетровщині та у Чернівецькій області.
Загалом публічну безпеку та спокій біля культових споруд під час відправ з нагоди Великодня забезпечували понад 20 тисяч поліцейських.
Нагадаємо, що безпеку в Україні на Великдень гарантуватимуть близько 21 тисячі правоохоронців.
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