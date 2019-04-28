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У Києві "мінували" Володимирський собор і грозилися підірвати всі храми

Уже за годину поліцейським вдалось затримати "лжемінера" неподалік таксофону, з якого було здійснено дзвіно
У суботу та неділю зафіксовано два неправдивих повідомлення про замінування культових споруд.
У Києві "мінували" Володимирський собор і грозилися підірвати всі храми Фото: npu.gov.ua

"Так 27 квітня до поліції Києва зателефонував невідомий та повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний Собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви та синагоги у Києві будуть підірвані", - повідомляє в неділю прес-служба Нацполіції.

Уже за годину поліцейським вдалось затримати "лжемінера" неподалік таксофону, з якого було здійснено дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово здійснював аналогічні повідомлення.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

А у неділю в Харківській області до поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що він залишив гранату в церкві, коли святив паску. За даним фактом проводиться перевірка.

У поліції повідомили, що загалом в Україні участь у масових заходах з нагоди святкування Великодня взяли майже 7 мільйонів громадян. Нічні та вранішні богослужіння пройшли спокійно.

Найчисельніші масові заходи відбулися на Львівщині, Дніпропетровщині та у Чернівецькій області.

Загалом публічну безпеку та спокій біля культових споруд під час відправ з нагоди Великодня забезпечували понад 20 тисяч поліцейських.

Нагадаємо, що безпеку в Україні на Великдень гарантуватимуть близько 21 тисячі правоохоронців.

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28 04 2019 15:57
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