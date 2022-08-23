НОВИНИУ пріоритеті тварини внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених верств населення та ті тварини, що перебувають на кураторстві у волонтерівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві можна безкоштовно стерилізувати або вакцинувати домашніх тварин
Фото: з вільних джерел
Безкоштовні послуги для домашніх тварин запустила організація "Зоопатруль".
"Кияни можуть безоплатно стерилізувати, вакцинувати та обробити від паразитів свого домашнього улюбленця. У пріоритеті тварини внутрішньо переміщених осіб, соціально незахищених верств населення та ті тварини, що перебувають на кураторстві у волонтерів!", - повімляє Зоопатруль у Facеbook.
Адреси клінік, в яких можна це зробити: вул. Верхній Вал, 40 та вул. Оболонська Набережна, 11.
"Зоопатруль" - організація, яка займається порятунком тварин. На початку повномасштабного вторгнення волонтери організації активно допомагали рятувати домашніх улюбленців, які опинились заблокованими в квартирах.
Зараз стерилізація кота у Києві коштує від 500 грн, а собаки – від 2 тис. грн.
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23 08 2022 20:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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