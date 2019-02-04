У Києві на Щекавицькій розкопали вулицю XVII-XVIII століть

У Києві на вулиці Щекавицькій архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України знайшла вулицю XVII-XVIII століть.

"Згідно з інформацією Інституту археології Києва, з червня 2018 року і досі експедиція Інституту проводить охоронно-рятівні дослідження ділянки на вул. Щекавицькій. Дослідники повідомили, що під час робіт зібрано велику колекцію археологічних матеріалів ХII-XIX століть. Серед індивідуальних знахідок - три давньоруські хрести - енколпіони, три свинцеві княжі печатки, мідна бляшка із зображенням Богородиці, футляр для шаблі XIX ст. і т.ін. Крім того, фіксувалися також культурні нашарування, вулиця і поховання XVII-XVIII ст. Виявлено і шари давньоруської доби (XII-XIII ст.)", - повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк, інформує Офіційний портал Києва.

"Велика кількість монет і товарних пломб XIX століття характерні для припортової зони, в якій розташована досліджувана ділянка. Також зафіксовано залишки близько 10 невеликих підвалів-комор, господарських і гідротехнічних споруд", - зазначив керівник експедиції, голова відділу археології Києва Всеволод Івакін.

Археолог додав, що зараз роботи тривають, усі знахідки опрацьовують і реставрують. Потім підготують науковий звіт з описом артефактів, які передадуть у державний музейний фонд України.

Нагадаємо, 30 серпня 2015 року КМДА відкрила площу Поштову після реконструкції. Під час робіт на глибині 7,5 м були виявлені фрагменти будівель і інших споруд, які належать до XI-XIII століть.

У листопаді 2017 року Комітет Ради рекомендував призупинити будівництво ТЦ на Поштовій площі. У грудні комісія Київради з питань власності одностайно підтримала рішення про створення музею. Зазначалося, що для того, щоб створити музей, необхідно зупинити договір з інвестором будівництва підземного ТРЦ, а потім прийняти об'єкт незавершеного будівництва в комунальну власність.