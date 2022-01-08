CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНаземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві не працюватиме наземний транспорт під час повітряної тривоги
За рекомендаціями ДСНС відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги
Фото: Корреспондент.net
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, зазначають на Офіційному порталі Києва.
"За рекомендаціями ДСНС відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги. Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, КП "Київпастранс" та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття", – пояснив Микола Поворозник.
Таке рішення Ради оборони міста Києва діятиме відсьогодні, 1 серпня. Пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.
Метрополітен, як і раніше, під час повітряної тривоги не буде виконувати перевезення наземними ділянками та закриватиме роботу станцій відкритого типу.
Міська влада закликає містян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватися комендантської години.
Обстріли зупинок транспорту
російські війська зранку 20 липня обстріляли Салтівський район Харкова. Три людини загинули, зокрема 13-річний підліток. Загиблі та поранені перебували біля зупинки громадського транспорту, коли відбувся обстріл.
29 липня о 9:45 окупанти обстріляли житлові райони Миколаєва, поціливши у зупинку громадського транспорту. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей.
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