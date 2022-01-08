У Києві не працюватиме наземний транспорт під час повітряної тривоги

За рекомендаціями ДСНС відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги

Наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, зазначають на Офіційному порталі Києва.

"За рекомендаціями ДСНС відсьогодні місто вводить для Києва обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, зокрема і наземного, під час повітряної тривоги. Відповідно до рішення Ради оборони міста Києва, КП "Київпастранс" та керівники приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів, під час повітряної тривоги мають зупиняти рух транспорту, вибравши безпечне місце відповідно до Правил дорожнього руху, та забезпечити для пасажирів можливість залишити салон. Після цього пасажири мають пройти до найближчого укриття", – пояснив Микола Поворозник.