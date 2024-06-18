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У Києві невідомий вистрілив у казахського опозиціонера Айдоса Садикова

18 червня 2024, 15:35
У Києві невідомий вистрілив у казахського опозиціонера Айдоса Садикова
Правоохоронці вживають заходи із затримання нападника.
У Шевченківському районі Києва невідомий вистрілив у чоловіка.
 
Про це повідомили у НацполіціЇ. 
 
До столичної поліції лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції.
 
Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік. Жінка поранень не отримала.
 
На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника.
 
РБК-Україна із посиланням на джерела повідомляє, що невідомий в Шевченківському районі столиці вистрілив у казахського опозиціонера Айдоса Садикова, який відомий своєю критикою влади Казахстану.
опозиціяКазахстанвійна в Україніросія окупанти

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