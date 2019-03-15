У Києві облаштують будиночки для вуличних котів

Благодійний проект "Котохата" планує встановити у Києві 18 будиночків для вуличних котів.

"Для цього будуватимемо місткі, але невеликі за розміром споруди, які можна буде встановити у всіх районах міста", – розповідають в організації.

Один будиночок зможе вміщати до 10 котів і витримувати температуру до -10°C.



Фото: facebook.com/pg/kotokhatakyiv

Будинки для котів робитимуть з дерева та утеплюватимуть повстю та сіном, щоб тварини могли перечекати холод.

В організації додають, що для встановлення будиночка треба зв’язатися з "Котохатою" та запропонувати місце, яке буде безпечним для збереження його цілісності.

"Важливо, що після встановлення будиночка учасники проекту мають доглядати за спорудою та підтримувати її у чистому стані, а також забезпечувати будиночки водою та їжею в обсягах, що залежатимуть від кількості вусатих мешканців", – говорять у "Котохаті".

Також, у січні українець Денис Феденко оголосив про запуск проекту "Котопункт" в Одесі, який передбачає встановлення будиночків і годівниць для бездомних котів.