У Києві облаштують будиночки для вуличних котів
"Для цього будуватимемо місткі, але невеликі за розміром споруди, які можна буде встановити у всіх районах міста", – розповідають в організації.
Один будиночок зможе вміщати до 10 котів і витримувати температуру до -10°C.
Фото: facebook.com/pg/kotokhatakyiv
Будинки для котів робитимуть з дерева та утеплюватимуть повстю та сіном, щоб тварини могли перечекати холод.
В організації додають, що для встановлення будиночка треба зв’язатися з "Котохатою" та запропонувати місце, яке буде безпечним для збереження його цілісності.
"Важливо, що після встановлення будиночка учасники проекту мають доглядати за спорудою та підтримувати її у чистому стані, а також забезпечувати будиночки водою та їжею в обсягах, що залежатимуть від кількості вусатих мешканців", – говорять у "Котохаті".
Також, у січні українець Денис Феденко оголосив про запуск проекту "Котопункт" в Одесі, який передбачає встановлення будиночків і годівниць для бездомних котів.
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