У Києві остаточно заборонили роботу цирків з тваринами
"Сьогодні суд підтвердив законність рішення КМДА щодо заборони шапіто з тваринами в Києві. Циркові лобі відмовилися від своїх спроб повернути до столиці знущання", - повідомляє представник громадської організації UAnimals Олександр Тодорчук у Facebook.
Нагадуємо, КМДА заборонила пересувні цирки з тваринами ще в листопаді 2017 року. Крім Києва, шапіто заборонили Дніпро, Львів, Івано-Франківськ, Черкаси, Ужгород, Рівне, Луцьк, Вінниця та ряд інших міст.
У грудні 2018 року Кабінет міністрів підтримав законопроект про заборону цирків з тваринами в Україні. На ухвалення всіх рішень і вжиття заходів циркам дають 5 років перехідного періоду.
Використання диких тварин у цирках заборонено в деяких інших країнах, таких як: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Латвія, Голландія, Румунія, Словенія, Фінляндія, Швеція. У Португалії та Угорщині заборонено використовувати тварин, яких внесено до списку Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES I).
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