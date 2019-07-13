У Києві під будівлею СБУ протестують проти Медведчука
Протестувальники палять фаєри, повідомляє "Громадське".
Акція мала відбутися під стінами телеканалу "112 Україна", але організатори перенесли її під СБУ через обстріл будівлі телеканалу з гранатомета.
Нагадаємо, у Києві в ніч на 13 липня з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Поліція відкрила провадження і кваліфікувала подію як терористичний акт. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Спілка журналістів закликала правоохоронців ефективніше розслідувати нападна телеканал.
Власник "112 Україна" Тарас Козак назвав обстріл будівлі телеканалу "черговою загрозою незалежним ЗМІ".
Служба безпеки України почала кримінальне провадження за фактом обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна".
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