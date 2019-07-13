Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві під будівлею СБУ протестують проти Медведчука

Акція мала відбутися під стінами телеканалу "112 Україна", але організатори перенесли її під СБУ через обстріл будівлі телеканалу з гранатомета
Представники Національного Корпусу, громадської організації "Речовий доказ" та інших праворадикальних і націоналістичних сил протестують під будівлею Служби безпеки України у Києві.
У Києві під будівлею СБУ протестують проти Медведчука Фото: Hromadske

Протестувальники палять фаєри, повідомляє "Громадське".

Акція мала відбутися під стінами телеканалу "112 Україна", але організатори перенесли її під СБУ через обстріл будівлі телеканалу з гранатомета.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 13 липня з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу "112 Україна", який пов'язують із кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Поліція відкрила провадження і кваліфікувала подію як терористичний акт. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

Спілка журналістів закликала правоохоронців ефективніше розслідувати нападна телеканал.

Власник "112 Україна" Тарас Козак назвав обстріл будівлі телеканалу "черговою загрозою незалежним ЗМІ".

Служба безпеки України почала кримінальне провадження за фактом обстрілу будівлі телеканалу "112 Україна".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2019 18:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.