CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва під тролейбусом 39 маршруту провалився асфальт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві під тролейбусом провалився асфальт
На місце події виїхали профільні служби
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Згідно з повідомленням, на місце події виїхали профільні служби.
Нагадаємо, що у Київській області громадянин Грузії, тікаючи від поліції, скоїв ДТП, у якій одна людина загинула, ще одна отримала травми.
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16 02 2019 21:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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