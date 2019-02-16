Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві під тролейбусом провалився асфальт

На місце події виїхали профільні служби
На вулиці Чорнобильській у Святошинському районі Києва під тролейбусом 39 маршруту провалився асфальт.
У Києві під тролейбусом провалився асфальт Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Згідно з повідомленням, на місце події виїхали профільні служби.

Нагадаємо, що у Київській області громадянин Грузії, тікаючи від поліції, скоїв ДТП, у якій одна людина загинула, ще одна отримала травми.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 02 2019 21:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.