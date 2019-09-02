CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ рамках співпраці КП "Центр організації дорожнього руху" та Управління патрульної поліції в Києві співробітники комунального підприємства доставляють на спеціальні майданчики тимчасово затримані патрульними поліцейськими транспортні засоби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві почали евакуйовувати автомобілі за порушення правил парковки
"Для виконання цього завдання на підприємстві введена цілодобова робота вантажних автомобілів-евакуаторів з краном-маніпулятором і екіпажів в складі водіїв і стропальників"
Фото з вільних джерел
"Для виконання цього завдання на підприємстві введена цілодобова робота вантажних автомобілів-евакуаторів з краном-маніпулятором і екіпажів в складі водіїв і стропальників, що забезпечують завантаження, перевезення та розвантаження транспортних засобів", - повідомляє Київська міська державна адміністрація.
У відомстві уточнили, що тимчасове затримання транспортних засобів здійснюється за наявності у патрульного поліцейського підстав вважати, що водієм вчинено одне з порушень:
- ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння),
- ч. 3 ст. 122 КУпАП (порушення правил зупинки або стоянки),
- ст. 124 КУпАП (вчинення дорожньо-транспортної пригоди),
- ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом без наявності посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також страхового поліса),
- в разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в розшук відповідно до ст. 36 Закону України "Про виконавче провадження".
Нагадаємо, що у Києві створять автоматизовану систему контролю оплати вартості послуг із паркування, яка має впорядкувати та удосконалити послуги паркування у місті.
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