У Києві праворадикали намагались зірвати зустріч з уповноваженою з гендерної політики

Організаторка події Ірина Лісова зазначає, що близько десятьох представників праворадикальних рухів прийшли до місця полії та оточили спікерку

Представники праворадикальних угрупувань прийшли сьогодні на відкриту зустріч з Урядовою уповноваженою з гендерної політики Катериною Левченко.

Зустріч була запланована на 12:00 у Creative Women Space мала відбутись "Феміністична кава. Зустріч з Катериною Левченко" .Організаторка події Ірина Лісова зазначає, що близько десятьох представників праворадикальних рухів прийшли до місця полії та оточили спікерку. Вона додає, що вони відтіснили її та "нав’язливо й нетактовно говорили". Організаторки одразу викликали поліцію, утім до приїзду правоохоронців праворадикали вже пішли, повідомляє "Громадське".

Лекцію вдалось провести.

Нагадаємо, що в сотнях міст Іспанії тисячі людей, здебільшого жінок, вийшли на вулиці на знак протесту проти загрози для рівності статей у зв’язку з проходженням до регіонального парламенту Андалусії ультраправої партії Vox.