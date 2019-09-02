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У Києві праворадикали намагались зірвати зустріч з уповноваженою з гендерної політики

Організаторка події Ірина Лісова зазначає, що близько десятьох представників праворадикальних рухів прийшли до місця полії та оточили спікерку
Представники праворадикальних угрупувань прийшли сьогодні на відкриту зустріч з Урядовою уповноваженою з гендерної політики Катериною Левченко.
У Києві праворадикали намагались зірвати зустріч з уповноваженою з гендерної політики Фото: Uplift Connect

Зустріч була запланована на 12:00 у Creative Women Space мала відбутись "Феміністична кава. Зустріч з Катериною Левченко" .Організаторка події Ірина Лісова зазначає, що близько десятьох представників праворадикальних рухів прийшли до місця полії та оточили спікерку. Вона додає, що вони відтіснили її та "нав’язливо й нетактовно говорили". Організаторки одразу викликали поліцію, утім до приїзду правоохоронців праворадикали вже пішли, повідомляє "Громадське".

Лекцію вдалось провести.

Нагадаємо, що в сотнях міст Іспанії тисячі людей, здебільшого жінок, вийшли на вулиці на знак протесту проти загрози для рівності статей у зв’язку з проходженням до регіонального парламенту Андалусії ультраправої партії Vox.

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09 02 2019 18:19
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