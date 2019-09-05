У Києві проходить акція "Безсмертний полк", - НАЖИВО

Багато учасників акції — літні люди, але є і молодь

У Києві розпочалася акція "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", яка є частиною мережі акцій "Безсмертного полку".

Станом на 10:00 на акції зібралися близько 300-400 людей. Багато учасників акції — літні люди, але є і молодь.

На захід прийшли депутат Євген Мураєв та керівник фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, які відхрещуються від фінансування акції, однак щороку беруть у ній участь. Пізніше долучилися депутат Юрій Бойко та лідер "Комуністичної партії України" Петро Симоненко, інформує "Громадське".

Одного учасника акції намагалися затримати через зображення георгіївської стрічки на портреті, який чоловік ніс у руках.

Забезпечують правопорядок під час маршу близько 2 тисяч правоохоронців, це така ж кількість, як у минулому році.

Нагадаємо, що 8 та 9 травня по всій території держави пройдуть масові заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За попередньою інформацією, у цих заходах планують взяти участь майже 220 тисяч осіб.