У Києві пролунало декілька потужних вибухів: столиця під ракетною атакою росіян (ДОПОВНЮЄТЬСЯ)
Жителі Києва чули декілька потужних вибухів. Згодом у місті та області оголосили повітряну тривогу.
10:47. У Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце, пише КМВА.
10:13. У Києві є влучання в об’єкт інфраструктури.
"Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - про таке інформує КМВА.
10:07. У Голосіївському районі в Києві впали уламки ракет.
"У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає", - повідомив згодом Кличко.
09:48. Вибухи в Дніпровському районі столиці - мер
"Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!" - пише міський голова Києва Віталій Кличко.
09:47. Командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк закликав не ігнорувати тривогу.