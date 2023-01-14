У Києві пролунало декілька потужних вибухів: столиця під ракетною атакою росіян (ДОПОВНЮЄТЬСЯ)

Є влучання в об’єкт інфраструктури

Жителі Києва чули декілька потужних вибухів. Згодом у місті та області оголосили повітряну тривогу.

10:47. У Голосіївському районі столиці пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце, пише КМВА.

10:13. У Києві є влучання в об’єкт інфраструктури.

"Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації. До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях", - про таке інформує КМВА.

10:07. У Голосіївському районі в Києві впали уламки ракет.

"У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає", - повідомив згодом Кличко.

09:48. Вибухи в Дніпровському районі столиці - мер

"Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!" - пише міський голова Києва Віталій Кличко.

09:47. Командувач угруповання сил і засобів оборони столиці Олександр Павлюк закликав не ігнорувати тривогу.