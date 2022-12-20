У Києві протягом кількох годин будуть перебої з водопостачанням
20 грудня 2022, 09:33
Фото: з відкритих джерел
У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом двох годин у місті можливі перебої з водопостачанням.
Про це повідомляє КМДА.
"У зв'язку з проведенням відновлювальних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури протягом двох годин у місті можливі перебої з водопостачанням. Усі служби працюють цілодобово для стабілізації ситуації після обстрілів", – йдеться у повідомленні.