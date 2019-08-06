У Києві пройшла хода на захист сімейних цінностей

Організатором акції, яку анонсували на прес-конференції в Інституті Горшеніна, виступила Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, до якої входять 17 християнських, мусульманських та іудейських громад

У неділю, 8 червня, у Києві відбулася хода під назвою "Родина - серце України" на захист сімейних цінностей, прав дітей і сімей.

Організатором акції, яку анонсували на прес-конференції в Інституті Горшеніна, виступила Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, до якої входять 17 християнських, мусульманських та іудейських громад, повідомляє LB.ua.

У масштабній акції, яка пройшла центральними вулицями від пам'ятника Шевченку до Верховної Ради, взяли участь, окрім релігійних лідерів, також колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, посол Польщі Бартош Ціхоцький.

Нагадаємо, 2018 року президент Петро Порошенко розглядав петицію про припинення пропаганди гомосексуалізму та захист традиційних сімейних цінностей.

Він заявив про неконституційність законодавчих ініціатив, спрямованих на обмеження конституційних прав громадян, у тому числі маршів рівності, прайдів, гей-парадів, фестивалів квір-культури, тематичних матеріалів у ЗМІ.

Водночас він повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра з пропозицією доручити відповідним центральним органам виконавчої влади проаналізувати реалізацію державної сімейної політики і внести відповідні пропозиції щодо вирішення наявних проблем у цій сфері.