У Києві п’яний чоловік продавав пакет бойових гранат
Подія сталася на вулиці Йорданській близько 22:00 3 лютого. Про чоловіка зі зброєю повідомила продавець магазину, повідомляє прес-служба столичної поліції.
"Продавець магазину повідомила, що чоловік напідпитку дістав на вітрину поліетиленовий пакет і запропонував їй придбати гранати. Отримавши відмову, незнайомець пішов", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці помітили схожого за описом чоловіка неподалік від магазину. У нього виявили пакет, в якому було три корпуси гранати РГД-5 та корпус гранати Ф-1 і запали до них.
На місце викликали вибухотехнічну службу та слідчо-оперативну групу. Правопорушником виявився місцевий мешканець, 1960 року народження, який раніше потрапляв у поле зору поліції.
За його словами, гранати він нібито знайшов на вулиці.
Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) ККУ. Чоловіку загрожує до 7 років в’язниці.
Нагадаємо, що в селі Рокитне Рівненської області поліцейські затримали 20-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння кинув у людей гранату.
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