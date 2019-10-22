У Києві п'яний працівник автомийки катався на автомобілі клієнта і розбив його
До правоохоронців звернувся киянин, який розповів, що повз нього на великій швидкості проїхала машина, з салону якої випала спортивна сумка з документами. На місце виїхала слідчо-оперативна група і співробітники карного розшуку. За допомогою знайдених документів правоохоронці встановили власника машини, а потім розшукали і затримали викрадача, передає LB.ua.
"Житель Лісового масиву на добу залишив свій автомобіль на СТО для комплексної мийки. Однак один із співробітників, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вирішив покататися на іномарці, але під час руху не помітив, як з салону випали особисті речі справжнього власника. Після прогулянки вулицями району він повернув автомобіль на станцію з численними ушкодженнями", - розповіли в поліції.
Правопорушника затримали за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу. Він - уродженець Полтавської області, 1986 року народження. Раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом).
Окрім того, на чоловіка складено протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому, крім сплати штрафу, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що з 19 жовтня набули чинності зміни в правилах отримання водійських прав, які Кабінет Міністрів вніс у квітні цього року.
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