У Києві розпочалися переговори про іноземний контингент

Також на сьогодні запланована зустріч представників штабів Франції та Британії з президентом України Володимиром Зеленським.

У Києві в п’ятницю, 4 квітня, розпочалася зустріч представників Франції, Великої Британії та України для обговорення питання розміщення військового контингенту в Україні.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерело в дипломатичних колах.

За словами співрозмовника, зустріч відбувається на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолює генерал Тьєрі Буркхардт, з британського — адмірал Ентоні Радакін. Очікується, що упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими.

Також на сьогодні запланована зустріч представників штабів Франції та Британії з президентом України Володимиром Зеленським.

"Суспільне" додає, що метою візиту воєначальників є потреба обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед зустріччю голів МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі у п’ятницю підтвердив, що начальники генштабів збройних сил Франції та Британії планують сьогодні провести зустрічі у Києві для розробки планів створення миротворчих сил «Коаліції охочих».

"У певний момент постане потреба у військовій спроможності або запевненнях, коли б не був досягнутий миру. І це причина, чому наші начальники штабів армій будуть в Києві, щоб просувати цю роботу", - цитує його Independent.