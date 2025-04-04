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ПОЛІТИКА

У Києві розпочалися переговори про іноземний контингент

04 квітня 2025, 12:57
У Києві розпочалися переговори про іноземний контингент
Також на сьогодні запланована зустріч представників штабів Франції та Британії з президентом України Володимиром Зеленським.

У Києві в п’ятницю, 4 квітня, розпочалася зустріч представників Франції, Великої Британії та України для обговорення питання розміщення військового контингенту в Україні.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на джерело в дипломатичних колах.

За словами співрозмовника, зустріч відбувається на рівні начальників військових штабів. З французького боку делегацію очолює генерал Тьєрі Буркхардт, з британського — адмірал Ентоні Радакін. Очікується, що упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими.

Також на сьогодні запланована зустріч представників штабів Франції та Британії з президентом України Володимиром Зеленським.

"Суспільне" додає, що метою візиту воєначальників є потреба обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед зустріччю голів МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі у п’ятницю підтвердив, що начальники генштабів збройних сил Франції та Британії планують сьогодні провести зустрічі у Києві для розробки планів створення миротворчих сил «Коаліції охочих».

"У певний момент постане потреба у військовій спроможності або запевненнях, коли б не був досягнутий миру. І це причина, чому наші начальники штабів армій будуть в Києві, щоб просувати цю роботу", - цитує його Independent.

КиївФранціяпереговориБританія

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