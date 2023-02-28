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ПОЛІТИКА

У Києві розпочинає роботу офіс ОЕСР

28 лютого 2023, 16:17
У Києві розпочинає роботу офіс ОЕСР
Джерело: ukrinform.ua
Співробітники офісу співпрацюватимуть із Кабміном щодо розробки програми для України в рамках ОЕСР.

У столиці України розпочинає роботу офіс Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це сказав генеральний секретар організації Матіас Корман, повідомляє Інтерфакс-Україна у вівторок, 28 лютого.

"Я можу підтвердити, що від завтра відкриється офіційний Офіс нашого представництва в Києві", - сказав Корман на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Генсек ОЕСР подякував посольству Словаччини за надання приміщень для офісу, а також Польщі, Румунії, Латвії, Литви, Естонії за фінансову підтримку.

"Співробітники нашого офісу співпрацюватимуть з вашим урядом щодо розробки програми для України в рамках ОЕСР, щоб ми могли допомогти вам досягти всіх пріоритетів, які поставлені в рамках програми реформ вашого уряду за стандартами та принципами ОЕСР, як майбутнього члена цієї організації", – сказав Корман.

Нагадаємо, у грудні 2022 року в Парижі укладено угоду, яка офіційно дала підставу для запуску в Києві офісу ОЕСР. Тоді стверджувалося, що офіс діятиме в Україні до 2026 року для підтримки України під час відновлення.

КиївОЕСР

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