У Києві СБУ викрила на хабарі посадовця ДМС

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного спеціаліста одного з райвідділів Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та області.

Оперативники встановили, що посадовець вимагала 400 доларів від місцевого жителя за прискорення видачі ID-картки та закордонного паспорт, повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітники СБУ задокументували отримання зловмисницею першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 американських доларів. Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці після одержання 200 доларів США – другої частини хабара", – інформує відомство.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття протиправних дій посадовця СБУ проводило у взаємодії з сектором з питань запобігання та виявлення корупції Міграційної служби і слідчим відділом Печерського управління поліції Києва, під керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, що у Львові інспектора патрульної поліції затримано за підозрою в отриманні хабара.