У Києві СБУ викрила на хабарі посадовця ДМС
Оперативники встановили, що посадовець вимагала 400 доларів від місцевого жителя за прискорення видачі ID-картки та закордонного паспорт, повідомляє прес-центр СБУ.
"Співробітники СБУ задокументували отримання зловмисницею першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 американських доларів. Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці після одержання 200 доларів США – другої частини хабара", – інформує відомство.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.
Заходи з викриття протиправних дій посадовця СБУ проводило у взаємодії з сектором з питань запобігання та виявлення корупції Міграційної служби і слідчим відділом Печерського управління поліції Києва, під керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, що у Львові інспектора патрульної поліції затримано за підозрою в отриманні хабара.
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