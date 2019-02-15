Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві СБУ викрила на хабарі посадовця ДМС

Відкрито кримінальне провадження
Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі головного спеціаліста одного з райвідділів Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та області.
У Києві СБУ викрила на хабарі посадовця ДМС Фото:bagnet.org

Оперативники встановили, що посадовець вимагала 400 доларів від місцевого жителя за прискорення видачі ID-картки та закордонного паспорт, повідомляє прес-центр СБУ.

"Співробітники СБУ задокументували отримання зловмисницею першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 американських доларів. Правоохоронці затримали посадовця на робочому місці після одержання 200 доларів США – другої частини хабара", – інформує відомство.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.

Заходи з викриття протиправних дій посадовця СБУ проводило у взаємодії з сектором з питань запобігання та виявлення корупції Міграційної служби і слідчим відділом Печерського управління поліції Києва, під керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, що у Львові інспектора патрульної поліції затримано за підозрою в отриманні хабара.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2019 10:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

Жити з посттравматичним розладом. Історія ветеранки після 4 років війни на Донбасі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.