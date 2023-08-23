У Києві стартувала Кримська платформа. Захід відкрив президент Зеленський

Участь у саміті беруть лідери декількох країни Європи.

Крим буде деокуповано, як і всі інші частини України, які поки що перебувають під контролем російських окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відкриваючи третій саміт Міжнародної Кримської платформи.

"Крим буде деокуповано, як і всі інші частини України, які нині поки що, на жаль, під окупантами", - заявив президент.

За його словами, "коли хтось у світі говорить про Крим, про нашу територію, яка окупована росією, це згадка не про порожню землю, а про землю дітей, про землю батьків".

"Мільйони родин, різних людей, різних доль, життів - усі ці життя мають бути вільні. Україна не торгує територіями, тому що Україна не торгує людьми. Крапка на цьому", - наголосив він.

Глава держави подякував представникам 63 держав, а також міжнародним організаціям, які беруть онлайн або офлайн участь у саміті.

"Щороку все більше і більше учасників, більше глобальної згоди, що окупація - це злочин проти міжнародного права, проти людей. Я дякую всім, хто приїхав до України та Кримської платформи, всім, хто братиме участь онлайн за допомогою спеціальних своїх звернень", - сказав президент.

Окрім того, Зеленський особливо відзначив парламентську складову роботи Кримської платформи, яка дає змогу долучитися представникам різних партій із різних країн.

"Ми долучаємо наших парламентаріїв, які цінують принцип територіальної цілісності всіх держав, статут ООН, міжнародний спокій. Це важливо не тільки для України, а й для багатьох країн, тих, чиї кордони можуть опинитися під загрозою ворожого вторгнення", - резюмував президент.