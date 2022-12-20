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CУСПІЛЬСТВО

ОНОВЛЕНО. У Києві стався збій роботи червоної гілки метрополітену

20 грудня 2022, 08:57
ОНОВЛЕНО. У Києві стався збій роботи червоної гілки метрополітену
Фото: mirmetro.net
У зв’язку з різкими перепадами електричної напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняються на вхід.

ОНОВЛЕНО. Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна". Енергетики ліквідували всі несправності, повідомив мер Києва. 


У роботі київського метрополітену сьогодні зранку стався збій. Причиною тому стали різкі перепади напруги, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У зв’язку з різкими перепадами електричної напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна". Рух наземною ділянкою призупинено, відповідно станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна" тимчасово зачиняються на вхід", – йдеться у повідомленні.

При цьому мер зазначив, що рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено.

Енергетики працюють над вирішенням питання і про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлення додатково.


КиївметроУкраїназбій

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