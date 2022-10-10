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У Києві та Дніпрі внаслідок рашистських обстрілів загинуло близько 10 людей

Генштаб уточнив масштаби обстрілу, а міська влада повідомила про постраждалих
російська федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". Такі уточнені дані на 14.00 повідомив Генеральний Штаб ЗС України.
У Києві та Дніпрі внаслідок рашистських обстрілів загинуло близько 10 людей

російська федерація використала 84 крилатих ракети, 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". Такі уточнені дані на 14.00 повідомив Генеральний Штаб ЗС України.

За інформацією Генштабу знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА. З них 10 типу "камікадзе".

Міська влада постраждалих від масованого ракетного удару місць повідомляє про жертви серед населення. За даними на 14.00 від ракетних ударів у Києві загинули 5 людей, 51 постраждалий. 42 госпіталізовані до медзакладів міста, - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На Дніпропетровщині ворог вдарив по об’єктах критичної  інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Про це повідомив у Telegram-каналі очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За його даними, у місті щонайменше 4 загиблих та 19 поранених.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький про постраждалих серед населення не повідомляє, але зазначає, що у більшій частині міста і частково по області відсутнє електропостачання і водопостачання. Повідомляється також, що зафіксовано влучання 4-х ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС. На ТЕС пожежа.


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10 10 2022 15:55
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