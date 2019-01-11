У Києві тимчасово не працюють центральні станції метро Також закрита на вхід станція "Арсенальна", на вихід вона працює у звичайному режимі

У Києві тимчасово закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна" і "Хрещатик", а також переходи на станції "Золоті ворота" і "Майдан Незалежності". Рятувальники перевіряють інформацію про мінування цих станцій.

Фото: MAXPPP

Про це повідомили у пресслужбі "Київського метрополітену", повідомляє "Громадське". "Станції "Театральна", "Хрещатик" + пересадки зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - йдеться у повідомленні. Також закрита на вхід станція «Арсенальна», на вихід вона працює у звичайному режимі. Станції відкриють після завершення перевірки. Читайте також: Мерія пообіцяла жителям Дніпра три нові станції метро за чотири роки

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