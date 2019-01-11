CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві тимчасово закрили на вхід і вихід станції метро "Театральна" і "Хрещатик", а також переходи на станції "Золоті ворота" і "Майдан Незалежності". Рятувальники перевіряють інформацію про мінування цих станцій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві тимчасово не працюють центральні станції метро
Також закрита на вхід станція "Арсенальна", на вихід вона працює у звичайному режимі
Фото: MAXPPP
Про це повідомили у пресслужбі "Київського метрополітену", повідомляє "Громадське".
"Станції "Театральна", "Хрещатик" + пересадки зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування!" - йдеться у повідомленні.
Також закрита на вхід станція «Арсенальна», на вихід вона працює у звичайному режимі.
Станції відкриють після завершення перевірки.
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