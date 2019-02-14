CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч проти 17 лютого закриють рух транспорту на мосту імені Є. О. Патона у зв’язку з ремонтом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві тимчасово закриють міст Патона
"Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей
Фото: з відкритих джерел
"17 лютого з 00:00 до 5:00 у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках", - повідомляє КК "Київавтодор".
"Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей та обирати інші маршрути руху.
Нагадаємо, що Київська міськдержадміністрація 2 січня затвердила проект капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через Дніпро в 2019-2021 роках.
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14 02 2019 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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