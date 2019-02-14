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У Києві тимчасово закриють міст Патона

"Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей
У ніч проти 17 лютого закриють рух транспорту на мосту імені Є. О. Патона у зв’язку з ремонтом.
У Києві тимчасово закриють міст Патона Фото: з відкритих джерел

"17 лютого з 00:00 до 5:00 у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках", - повідомляє КК "Київавтодор".

"Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей та обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, що Київська міськдержадміністрація 2 січня затвердила проект капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через Дніпро в 2019-2021 роках.

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14 02 2019 14:34
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