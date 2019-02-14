У Києві тимчасово закриють міст Патона

"Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей

У ніч проти 17 лютого закриють рух транспорту на мосту імені Є. О. Патона у зв’язку з ремонтом.

"17 лютого з 00:00 до 5:00 у зв’язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є.О. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках", - повідомляє КК "Київавтодор".

"Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до незручностей та обирати інші маршрути руху.

Нагадаємо, що Київська міськдержадміністрація 2 січня затвердила проект капітального ремонту автопроїздів мосту Метро через Дніпро в 2019-2021 роках.