У Києві у тролейбусі влаштували стрілянину: двоє поранених
"У столиці правоохоронці розшукують зловмисника, який стріляв у пасажирів тролейбуса. Внаслідок конфлікту у громадському транспорті постраждало двоє чоловіків, яких із вогнепальними пораненнями госпіталізували у лікарню", - повідомляє поліція Києва.
Інцидент стався у громадському транспорті на вулиці Федорова у Голосіївському районі.
Спершу між двома пасажирами тролейбуса виникла сварка, вона переросла у штовханину. Пізніше один із чоловіків дістав із рюкзака пістолет і вистрілив у бік опонента.
На зупинці він вийшов із салону, але у конфлікт втрутився інший пасажир, який наздогнав правопорушника. Під час з’ясування стосунків на зупинці правопорушник тричі вистрілив у чоловіка, який заступався за потерпілого, і втік.
Двох поранених, 28-ми років та 43-х років, госпіталізували. Наразі їх життю нічого не загрожує.
Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, проводять невідкладні слідчі дії, відпрацьовують відео з камер спостереження.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ, зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
Поліція відзначає, що стрілок був одягнений у куртку пісочного кольору, джинси та при собі мав чорний рюкзак, і закликає свідків події і осіб, які впізнали хулігана, повідомити про це на 102.
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