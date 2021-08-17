У Києві відбудеться офіційна презентація онлайн курсу "Qirim: Крим - це ми" Цей захід приуроченого 30-ій річниці Акту проголошення Незалежності України

У стінах флагмана вищої освіти України - Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 19 серпня, відбудеться офіційна презентація наймасовішого online-курсу "Qırım: Крим - це ми".

КНУ ім. Шевченка. Фото: vnz.org.ua

У Києві відбудеться фіційна презентація наймасовішого online-курсу "Qırım: Крим - це ми", створеного спільними зусиллями, флагмана вищої освіти України - Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та най глобальнішою платформою онлайн-освіти в Україні "Prometheus", приуроченого 30-ій річниці Акту проголошення Незалежності України. Дата проведення: 19 серпня 2021 року; Час проведення: о 15:00 год; Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 60, аудиторія 202; Учасники офіційної презентації: Володимир Бугров - ректор КНУ імені Тараса Шевченка; Вікторія Примаченко - співзасновниця платформи онлайн-освіти "Prometheus"; Мустафа Джемілєв - І-й Голова Меджлісу кримськотатарського народу, І-й Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху; Антон Кориневич - постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим; Еміне Джапарова - заступниця Міністра закордонних справ України; Алім Алієв - журналіст, правозахисник, Український інститут; Ахтем Сеітаблаєв - актор та режисер, Заслужений артист АР Крим; Олег Сенцов - кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст. Акредитація ЗМІ: Центр комунікацій Університету тел.: +38044 239 34 60, +380 68 239 32 46, e-mail: [email protected] Акредитація представників ЗМІ: до 13:00 год 19 серпня 2021 року.

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