У Києві відбудеться офіційна презентація онлайн курсу "Qirim: Крим - це ми"
У Києві відбудеться фіційна презентація наймасовішого online-курсу "Qırım: Крим - це ми", створеного спільними зусиллями, флагмана вищої освіти України - Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та най глобальнішою платформою онлайн-освіти в Україні "Prometheus", приуроченого 30-ій річниці Акту проголошення Незалежності України.
Дата проведення: 19 серпня 2021 року;
Час проведення: о 15:00 год;
Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 60, аудиторія 202;
Учасники офіційної презентації:
Володимир Бугров - ректор КНУ імені Тараса Шевченка;
Вікторія Примаченко - співзасновниця платформи онлайн-освіти "Prometheus";
Мустафа Джемілєв - І-й Голова Меджлісу кримськотатарського народу, І-й Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху;
Антон Кориневич - постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим;
Еміне Джапарова - заступниця Міністра закордонних справ України;
Алім Алієв - журналіст, правозахисник, Український інститут;
Ахтем Сеітаблаєв - актор та режисер, Заслужений артист АР Крим;
Олег Сенцов - кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.
Акредитація ЗМІ: Центр комунікацій Університету
тел.: +38044 239 34 60, +380 68 239 32 46, e-mail: [email protected]
Акредитація представників ЗМІ: до 13:00 год 19 серпня 2021 року.
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