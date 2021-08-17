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У Києві відбудеться офіційна презентація онлайн курсу "Qirim: Крим - це ми"

Цей захід приуроченого 30-ій річниці Акту проголошення Незалежності України
У стінах флагмана вищої освіти України - Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 19 серпня, відбудеться офіційна презентація наймасовішого online-курсу "Qırım: Крим - це ми".
У Києві відбудеться офіційна презентація онлайн курсу "Qirim: Крим - це ми" КНУ ім. Шевченка. Фото: vnz.org.ua

У Києві відбудеться фіційна презентація наймасовішого  online-курсу  "Qırım: Крим - це ми", створеного спільними зусиллями,  флагмана вищої освіти України - Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та най глобальнішою  платформою онлайн-освіти в Україні "Prometheus", приуроченого  30-ій  річниці Акту проголошення Незалежності  України. 

Дата проведення: 19 серпня 2021 року;

Час проведення: о 15:00 год;

Місце проведення: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Адреса:  м. Київ, вул. Володимирська, 60, аудиторія 202;

Учасники офіційної презентації: 

Володимир Бугров - ректор КНУ імені Тараса Шевченка;

Вікторія Примаченко - співзасновниця платформи онлайн-освіти "Prometheus";

Мустафа Джемілєв -  І-й Голова Меджлісу кримськотатарського народу, І-й Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат України, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху;

Антон Кориневич - постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим;

Еміне Джапарова - заступниця Міністра закордонних справ України;

Алім Алієв - журналіст, правозахисник, Український інститут;

Ахтем Сеітаблаєв  -  актор та режисер, Заслужений артист АР Крим;

Олег Сенцов - кінорежисер, сценарист та письменник, громадський активіст.

Акредитація ЗМІ:  Центр комунікацій Університету

тел.: +38044 239 34 60, +380 68 239 32 46, e-mail: [email protected]

Акредитація представників ЗМІ:  до 13:00 год  19 серпня 2021 року.

 
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17 08 2021 14:46
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