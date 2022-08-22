У Києві відкрилася виставка "Разом ми - Європа"

Експонати виставки представляють роботи українських ілюстраторів, які передають погляд художниць на війну в усіх її проявах та на допомогу Україні з боку ЄС

У Національній філармонії України презентували цілі комунікаційної кампанії та програму заходів, спрямованих на підвищення обізнаності українців про всебічну підтримку, солідарність та допомогу ЄС, яку вже надано Україні під час війни. І розкрили плани щодо подальшого сприяння.

Після презентації відбулось офіційне відкриття мобільної виставки "Разом ми - Європа" під Аркою Свободи українського народу, повідомляє Рубрика

Експонати виставки представляють роботи українських ілюстраторів, які передають погляд художниць на війну в усіх її проявах та на допомогу Україні з боку ЄС.

Загалом, від початку російської агресії, ЄС надав вже майже €7 млрд макрофінансової, бюджетної, гуманітарної, надзвичайної та кризової допомоги Україні.

2,5 млрд було передано на потреби Української армії. Підтримка армії держави, яка не є членом Союзу є новим механізмом для ЄС і ми продовжимо надавати цю підтримку.

Близько €425 млн направлено на цивільний захист населення.

Почесними гостями відкриття стали Матті Маасікас - естонський дипломат, Глава представництва ЄС в Україні, та Ольга Стефанішина, Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Пан Маасікас наголосив, що ЄС підтримує Україну та українців у їх прагненні до євроінтеграції: підтримує реформи та підтримує цивільних, які вимушені жити в реаліях війни.

За його словами, цей захід лише початок цілої серії онлайн-заходів, які покликані продемонструвати ту підтримку, яку ЄС надає Україні. І показати, що разом ми Європа.

У свою чергу, Ольга Стефанішина зазначила, що сьогодні ухвалюється багато рішень, які ніколи не ухвалювались і мають історичний характер. Вона пригадала, що на початку війни ЄС відкрило свої кордони для біженців без будь-яких умов, щоб тільки люди могли врятуватись.

"Ніколи ще такі рішення союзом не ухвалювались так просто. Ніколи ще ЄС не надавав військової допомоги країні, яка не є членом союзу."

Пані Ольга зауважила, що санкції, які впроваджуються проти рф, допомагають ЄС здобувати свій суверенітет, а також незалежність від енергетичного шантажу, військового шантажу, який сьогодні використовує Росія.

"Є багато сторінок в історії Європі, які були написані за ці 180 днів. Ми написали історію нової, більш сильної Європи", - заявила Ольга Стефанішина.

Комунікаційна кампанія "Разом ми Європа" покликана продемонструвати підтримку, яку Європа готова надавати Україні на шляху до перемоги та в подальшому, в процесі приєднання до сім'ї країн-членів союзу.

"Ця кампанія - це не про політичний тиск, це про надію для людей, які живуть в умовах війни. Ми хочемо показати громадянам і в Україні і за кордоном, наскільки наша країна вже є інтегрованою до ЄС", — заявили на початку заходу.

В рамках виставки працював і "мобільний офіс" Укрпошти. Кожен бажаючий міг створити власну листівку для захисників, яку доставлять на фронт до Дня Незалежності. Писати можна було як конкретній людині, так і незнайомцям (залишивши адресу отримувача пустою).