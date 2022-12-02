У Києві відкрили кіберлабораторію для ЗСУ за гроші ЄС

ЄС профінансував і поставив Збройним Силам України обладнання для кіберлабораторії, програмне забезпечення безпеки та апаратне забезпечення в рамках своєї поточної підтримки Україні в рамках Європейського фонду миру

Сьогодні у Києві Європейський Союз відкрив лабораторію кіберзахисту, яка допоможе Збройним силам захистити себе та український кіберпростір від атак з боку російського агресора. Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"ЄС профінансував і поставив Збройним Силам України обладнання для кіберлабораторії, програмне забезпечення безпеки та апаратне забезпечення в рамках своєї поточної підтримки Україні в рамках Європейського фонду миру", - йдеться у повідомленні.

Завдяки цій лабораторії Україна зможе нарощувати та розвивати потенціал кіберзахисту своїх збройних сил для виявлення вторгнень в інформаційні системи, боротьби з кібератаками та зміцнення їхньої загальної спроможності у сфері кібербезпеки.

Також ця кіберлабораторія забезпечить навчальне середовище для перевірки та зміцнення практичних навичок військових професіоналів із кіберзахисту за допомогою реалістичних віртуальних сценаріїв і симуляцій у реальному часі, які допомагають швидше та ефективніше виявляти, контролювати та захищати від майбутніх кібератак