У Києві відкрито польовий офіс Міжнародного кримінального суду

Польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найбільшим представництвом МКС (ICC) за межами Гааги.

У четвер, 14 вересня, у столиці України було відкрито польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Це найбільше представництво МКС (ICC) за межами Гааги.

Про це під час брифінгу повідомили генеральний прокурор Андрій Костін та прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

За словами українського генпрокурора, робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом, зокрема, підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців.

Прокурор МКС Карім Хан наголосив, що “закон має бути на передовій”.

Співпраця України з МКС є повноцінним партнерством. Українські прокурори пліч-о-пліч працюють з експертами МКС на практично щоденній основі. Зокрема, команда МКС працювала разом з українськими прокурорами вже працювали на затоплених територіях Херсонщини після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС.

"Ми повністю відкриті та прозорі. Надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень. Робимо все від нас залежне, аби експерти Міжнародного кримінального суду мали змогу побачити наслідки злочинів агресора на власні очі і зробити власні неупереджені висновки", – зазначив Андрій Костін.

Наразі в Україні зареєстровано понад 104 тисячі воєнних злочинів, їхня кількість збільшується щоденно.