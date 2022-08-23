У Києві відкриється виставка скіфських та грецьких старожитностей Ольга

Матарикіна

Деякі з цих експонатів були знайдені в скіфських похованнях, деякі - в грецьких полісах, наприклад Ольвії, Пантикапеї. Окремі вироби датуються IV століттям до нашої ери

Фото: Укрінформ

На День Незалежності, 24 серпня, у Скарбниці Національного музею історії України відкриється виставка «Збережено в Україні», в якій представлені скіфські та грецькі старожитності, що були знайдені на території України. "Відкриття такої виставки у День Незалежності дуже символічно. Це зайвий раз свідчить про увагу України до збереження своєї спадщини. Понад 460 культурних та історичних об'єктів були пошкоджені або зруйновані російськими варварами, але ми мали все зробити разом з музейниками, щоб зберегти наші експонати. Сьогодні ми відкриваємо таку виставку, щоб показати нашим громадянам, чим багата наша країна - багатьма культурами і тим, що дбає про всю нашу мультикультурність і толерантно ставиться до всіх шарів історії нашої країни. Нашій країні не 31 рік, а тисячі років, і ця виставка це має засвідчити. Тому наша увага - до збереження спадщини. В тому числі і в очах світової громадськості ця виставка зайвий раз має це підкреслити", - сказав на відкритті виставки міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, повідомляє Укрінформ. Частина експонатів, зокрема знаменита скіфська Пектораль, представлені копіями, враховуючи вимоги безпеки. Втім частина експонатів - оригінали. Це ювелірні, керамічні, бронзові вироби, предмети вжитку і релігійних культів, такі як унікальне бронзове навершя із зображенням скіфського бога Папая. Виставка «Збережено в Україні» триватиме до квітня 2023 року.

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