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У Києві відзначили День прапора

23 серпня 2024, 11:11
У Києві відзначили День прапора
Фото: Макс Левін
Урочистості відбулися за участі військовослужбовців.
У Києві, біля монументу "Батьківщина-Матір" вранці 23 серпня відзначали День державного прапора. Участь в заходах взяв президент Володимир Зеленський, військові, політичні високопосадовці. Президент звернувся до всіх, хто працює заради держави, захищає її та відчуває її своїм домом. Зеленський зазначив, що сьогодні, як і протягом років, ми об'єднані синьо-жовтим стягом.
 
Про це йшлося у його промові.
 
"Зараз у цій війні ми відвойовуємо право на справедливість, на своє, свою свободу, свою гідність, свою безпеку, власну власну державу. І на ре, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну і принесли руїни в наш дім, точно матимуть руїни в себе", – зазначив він. 
 
Президент додав, що в Україні не дадуть спокою триколорам. 
 
"Слава усім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність усім героям різних часів, які боролись заради України. Слава Україні!" – завершив промову президент.

 

прапорвійна в УкраїніДень прапораросія окупанти

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