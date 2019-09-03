У Києві влаштували акцію солідарності з кримчанами, які живуть у тимчасовій окупації

У парку імені Тараса Шевченка в Києві 9 березня влаштували акцію солідарності з мешканцями анексованого Криму.

В акції взяли участь правозахисники, активісти, вимушені переселенці з Криму. Учасники акції тримали в руках портрети політв’язня Володимира Балуха, плакати із закликами звільнити інших політв'язнів та не визнавати анексію Криму, повідомляє Hromadske.

Мета акції - підтримати кримчан, які після окупації Криму позбавлені можливості публічно висловлювати власну позицію, особливо - проукраїнську позицію.

"Опір там має інші форми. Це десятки і сотні активістів Меджлісу кримських татар, українських активістів, які підтримують політв'язнів і один одного", - сказала координаторка ініціативи КримSOS Таміла Ташева.

"Кожного дня вони чекають на підтримку від нас, з материкової частини України", - зазначила голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

В березні 2014 року проукраїнські мітинги проходили в містах Криму біля пам'ятників Тарасу Шевченку. 9 березня 2014 в Сімферополі викрали організаторів мітингу до 200-річчя з дня народження Шевченка Андрія Щекуна і Анатолія Ковальського, нагадує видання.

9 березня 2015 року в Сімферополі було затримано учасників шнвченківського мітингу Леоніда Кузьміна, Олександра Кравченка, Вельдара Шукурджиєва.