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ПОЛІТИКА

У Києві внаслідок удару росії загинули троє людей. Ще 16 людей постраждали.

07 лютого 2024, 11:28
У Києві внаслідок удару росії загинули троє людей. Ще 16 людей постраждали.
Джерело: https://t.me/VA_Kyiv
Вранці рф атакувала шість українських регіонів.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ранковий ракетний удар росіян по Україні. За його словами, у Києві виявили тіла двох загиблих. Раніше очільник МВС Ігор Клименко попереджав, що вони можуть бути під завалами.

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох.

Про це повідомили у КМВА. Ще 16 людей постраждали.

Також у столиці пошкоджені деякі комунікації, зокрема високовольтні кабелі. Триває робота, щоб якнайшвидше все відновити. 

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, зранку 7 лютого 2024 року збройні сили рф, в порушення законів та звичаїв війни, здійснили обстріл столиці ймовірно крилатими ракетами. Зафіксовано падіння уламків ракет у Деснянському та Голосіївському районах столиці.

В Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети на житловий багатоповерховий будинок сталася пожежа в кількох квартирах.

Також в Голосіївському районі загорілася будівлі СТО, згоріло або пошкоджено близько 40 авто. 

У Деснянському районі пошкоджено високовольтні кабелі.

Під завалами можуть знаходитися люди, рятувальні роботи тривають. На місцях подій працюють екстрені та слідчо-оперативні групи.

У Миколаєві також є загиблий, там зруйновано десятки житлових будинків. У Харківській області двоє постраждалих, одну людину вдалося врятувати. А у Львівській — триває робота рятувальників. 

"Чергова масована атака проти нашої держави. Шість регіонів були під ударом ворога. Всі наші служби зараз працюють, щоб подолати наслідки цього терору", - написав Зеленський, висловивши співчуття рідним загиблих та пообіцявши, що Україна відповість росії за сьогоднішній ранок. 

Він також подякував українським медикам, рятувальникам, комунальним службам та усім, хто дбає про державу, рятує та допомагає людям.

Очільник КМВА Сергій Попко згодом повідомив, що у Києві з будинку у Голосіївському районі евакуювали 52 людей, ще вісьмох врятували. А в Дніпровському районі, де сталося займання СТО, ліквідували пожежу. Та перш ніж це сталося, було пошкоджено 40 автомобілів. 

атакарф тероризмвійна

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