У Києві вистрілили з гранатомета в офісну будівлю

Вибух стався близько першої години ночі, ніхто не постраждав

Уночі 26 серпня в Києві вистрілили з гранатомета в офісну будівлю на вулиці Паньківській, 5. За цією адресою розташована компанія "Мостобуд".

О 01:30 поліцію повідомили про вибух на вулиці Паньківській. Фахівці під час огляду місця події встановили, що по будівлі вистрілили з гранатомета. Відстріляний тубус розміщувався через дорогу від будинку. Залишки боєприпасів вилучили для проведення експертизи і встановлення його походження, повідомляє пресслужба Нацполіції.

У результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів.



Фото:Нацполіція



Фото:Нацполіція

Те, що відбулося, кваліфікували як терористичний акт, кримінальне провадження розслідують за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про визначення підслідності у справі.



Фото:Нацполіція

ПАТ "Мостобуд" пов'язане з колишнім депутатом Верховної Ради Володимиром Продивусом. У 2017 році щодо компанії було порушено справу про банкрутство.

Нагадаємо, що у Дніпрі водій автомобіля "Jaguar S-Type" протягнув по дорозі поліцейського, який зупинив його за порушення правил дорожнього руху.