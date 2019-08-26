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У Києві вистрілили з гранатомета в офісну будівлю

Вибух стався близько першої години ночі, ніхто не постраждав
Уночі 26 серпня в Києві вистрілили з гранатомета в офісну будівлю на вулиці Паньківській, 5. За цією адресою розташована компанія "Мостобуд".
У Києві вистрілили з гранатомета в офісну будівлю Фото:Нацполіція

О 01:30 поліцію повідомили про вибух на вулиці Паньківській. Фахівці під час огляду місця події встановили, що по будівлі вистрілили з гранатомета. Відстріляний тубус розміщувався через дорогу від будинку. Залишки боєприпасів вилучили для проведення експертизи і встановлення його походження, повідомляє пресслужба Нацполіції.

У результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів.


Фото:Нацполіція


Фото:Нацполіція

Те, що відбулося, кваліфікували як терористичний акт, кримінальне провадження розслідують за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про визначення підслідності у справі.


Фото:Нацполіція

ПАТ "Мостобуд" пов'язане з колишнім депутатом Верховної Ради Володимиром Продивусом. У 2017 році щодо компанії було порушено справу про банкрутство.

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