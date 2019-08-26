У Києві вистрілили з гранатомета в офісну будівлю
О 01:30 поліцію повідомили про вибух на вулиці Паньківській. Фахівці під час огляду місця події встановили, що по будівлі вистрілили з гранатомета. Відстріляний тубус розміщувався через дорогу від будинку. Залишки боєприпасів вилучили для проведення експертизи і встановлення його походження, повідомляє пресслужба Нацполіції.
У результаті пострілу ніхто не постраждав, пошкоджено вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів.
Фото:Нацполіція
Фото:Нацполіція
Те, що відбулося, кваліфікували як терористичний акт, кримінальне провадження розслідують за ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про визначення підслідності у справі.
Фото:Нацполіція
ПАТ "Мостобуд" пов'язане з колишнім депутатом Верховної Ради Володимиром Продивусом. У 2017 році щодо компанії було порушено справу про банкрутство.
Нагадаємо, що у Дніпрі водій автомобіля "Jaguar S-Type" протягнув по дорозі поліцейського, який зупинив його за порушення правил дорожнього руху.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн