CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві з 1 листопада до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим – у місті дозволили їздити лише 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.
Набережне шосе,Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві з 1 листопада обмежили швидкість до 50 км/год
З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою
Фото: з вільного доступу
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram
"У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтував 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину.
З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою", - йдетьсяу повідомленні Усова
Деталі: Змін зазнають 7 ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:
Набережне шосе,
Наддніпрянське шосе,
Столичне шосе,
проспект Бажана,
вулиця Саперно-Слобідська,
вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків),
проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака).
Чиновник нагадав, що зміна швидкісного режиму передбачена відповідним рішенням Київради.
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01 11 2021 16:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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