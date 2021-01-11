У Києві з 1 листопада обмежили швидкість до 50 км/год З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою

У Києві з 1 листопада до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим – у місті дозволили їздити лише 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.

Фото: з вільного доступу

Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram "У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтував 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину. З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою", - йдетьсяу повідомленні Усова Деталі: Змін зазнають 7 ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:

Набережне шосе, Наддніпрянське шосе, Столичне шосе, проспект Бажана, вулиця Саперно-Слобідська, вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків), проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака). Чиновник нагадав, що зміна швидкісного режиму передбачена відповідним рішенням Київради. Читайте також: Набули чинності зміни в правилах отримання водійських прав

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію