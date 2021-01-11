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У Києві з 1 листопада обмежили швидкість до 50 км/год

З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою
У Києві з 1 листопада до 1 квітня запровадили єдиний швидкісний режим – у місті дозволили їздити лише 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою.
У Києві з 1 листопада обмежили швидкість до 50 км/год Фото: з вільного доступу
Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у Telegram
 
"У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Центр організації дорожнього руху демонтував 90 дорожніх знаків 3.29 "Обмеження максимальної швидкості руху до 80 км на годину.
 
З 1 листопада до 1 квітня максимально дозволена швидкість руху шляхами Києва – 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою", - йдетьсяу повідомленні Усова 
 
Деталі: Змін зазнають 7 ділянок вулично-дорожньої мережі столиці:

Набережне шосе,
Наддніпрянське шосе,
Столичне шосе,
проспект Бажана,
вулиця Саперно-Слобідська,
вулиця Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вулиці Електриків),
проспект Шухевича (від Північного мосту до вулиці Бальзака).
 
Чиновник нагадав, що зміна швидкісного режиму передбачена відповідним рішенням Київради.
 
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01 11 2021 16:37
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