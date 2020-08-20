CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві заборонено купатись на 10 пляжах, там вивішено червоні прапори - "купатися заборонено". Втім, на трьох київських пляжах купатись дозволено.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві заборонено купатись на 10 пляжах
Але на трьох київських пляжах купатись дозволено
Фото: 112.ua
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає РБК -Україна.
Зелені прапори вивішено на пляжах "Троєщина", "Галерний" та "Вербний". Жовтий прапор на пляжі "Пуща-Водиця", де купатися тимчасово не рекомендовано.
Заборонено купатись на пляжах:
- "Венеція";
- "Веселка";
- "Дитячий";
- "Золотий";
- "Молодіжний";
- "Передмістна Слобідка";
- "Райдуга";
- "Тельбін";
- "Центральний";
- "Чорторий".
Нагадаємо, що 20 серпня в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав.
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