У Києві заборонено купатись на 10 пляжах Але на трьох київських пляжах купатись дозволено

У Києві заборонено купатись на 10 пляжах, там вивішено червоні прапори - "купатися заборонено". Втім, на трьох київських пляжах купатись дозволено.

Фото: 112.ua

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