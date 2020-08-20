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У Києві заборонено купатись на 10 пляжах

Але на трьох київських пляжах купатись дозволено
У Києві заборонено купатись на 10 пляжах, там вивішено червоні прапори - "купатися заборонено". Втім, на трьох київських пляжах купатись дозволено.
У Києві заборонено купатись на 10 пляжах Фото: 112.ua

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, передає РБК -Україна.

Зелені прапори вивішено на пляжах "Троєщина", "Галерний" та "Вербний". Жовтий прапор на пляжі "Пуща-Водиця", де купатися тимчасово не рекомендовано.

Заборонено купатись на пляжах:

  • "Венеція";
  • "Веселка";
  • "Дитячий";
  • "Золотий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Райдуга";
  • "Тельбін";
  • "Центральний";
  • "Чорторий".

Нагадаємо, що 20 серпня в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав.

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20 08 2020 17:00
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