У Києві затримали фальшивомонетників майже з одиним мільйоном підроблених євро

"Під час проведення другого етапу спецоперації зловмисники були затримані і проведено обшук в приміщенні, де збували підроблену іноземну валюту"

Правоохоронці затримали у Києві групу осіб, підозрюваних у виготовленні, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти у столиці.

"Під час досудового розслідування проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупівлі. Під час проведення другого етапу спецоперації зловмисники були затримані і проведено обшук в приміщенні, де збували підроблену іноземну валюту. В ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили майже 2 тис. купюр з ознаками підробки номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тис. євро", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Затриманим оголошено підозру за частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи квитків державної лотереї).

До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

За даними спікера прокуратури Надії Максимець, затримано трьох осіб.

Нагадаємо, що у Києві спіймали чоловіка під час спроби продати 3500 підроблених доларів.