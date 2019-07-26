Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві затримали фальшивомонетників майже з одиним мільйоном підроблених євро

"Під час проведення другого етапу спецоперації зловмисники були затримані і проведено обшук в приміщенні, де збували підроблену іноземну валюту"
Правоохоронці затримали у Києві групу осіб, підозрюваних у виготовленні, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти у столиці.
У Києві затримали фальшивомонетників майже з одиним мільйоном підроблених євро Фото: DW

"Під час досудового розслідування проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупівлі. Під час проведення другого етапу спецоперації зловмисники були затримані і проведено обшук в приміщенні, де збували підроблену іноземну валюту. В ході слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили майже 2 тис. купюр з ознаками підробки номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тис. євро", - повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Затриманим оголошено підозру за частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи квитків державної лотереї).

До суду направлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

За даними спікера прокуратури Надії Максимець, затримано трьох осіб.

Нагадаємо, що у Києві спіймали чоловіка під час спроби продати 3500 підроблених доларів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2019 22:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.