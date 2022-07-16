У Києві затримали псевдо-волонтера, який розкрадав благодійні внески на підтримку ЗСУ

Жителю Києва, який збирав через соціальні мережі кошти, які обіцяв передати Збройним силам України, але витрачав їх на власні потрібні, висунуто підозру.

Жителю Києва, який збирав через соціальні мережі кошти, які обіцяв передати Збройним силам України, але витрачав їх на власні потрібні, висунуто підозру у використанні благодійних пожертвувань для особистого збагачення під час воєнного стану, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в суботу, передає Інтерфакс-Україна.

"З середини квітня 2022 року підозрюваний, використовуючи можливості публічного розміщення інформації в месенджері Telegram, звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним силам України. Для перерахування коштів псевдоволонтер зазначав дані власних банківських карток і майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби. Щоб приховати розкрадання коштів, чоловік перераховував 5 грн на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого в фоторедакторі міняв суму внеску і робив фотозвіт", - йдеться в повідомленні.

Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти.

Чоловіка затримано та повідомлено про підозру за ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.