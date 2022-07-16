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У Києві затримали псевдо-волонтера, який розкрадав благодійні внески на підтримку ЗСУ

Жителю Києва, який збирав через соціальні мережі кошти, які обіцяв передати Збройним силам України, але витрачав їх на власні потрібні, висунуто підозру.
У Києві затримали псевдо-волонтера, який розкрадав благодійні внески на підтримку ЗСУ Фото: з вільних джерел
Жителю Києва, який збирав через соціальні мережі кошти, які обіцяв передати Збройним силам України, але витрачав їх на власні потрібні, висунуто підозру у використанні благодійних пожертвувань для особистого збагачення під час воєнного стану, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури в суботу, передає Інтерфакс-Україна.
 
"З середини квітня 2022 року підозрюваний, використовуючи можливості публічного розміщення інформації в месенджері Telegram, звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним силам України. Для перерахування коштів псевдоволонтер зазначав дані власних банківських карток і майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби. Щоб приховати розкрадання коштів, чоловік перераховував 5 грн на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого в фоторедакторі міняв суму внеску і робив фотозвіт", - йдеться в повідомленні.
 
Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флеш-накопичувач, грошові кошти.
 
Чоловіка затримано та повідомлено про підозру за ч.3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.
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16 07 2022 14:59
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