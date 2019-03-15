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У Києві затримали торговців міфічною "червоною ртуттю", - ФОТО

Вилучену речовину відправили на експертизу
У Києві затримали чотирьох осіб за підозрою у продажу небезпечної хімічної речовини.
У Києві затримали торговців міфічною "червоною ртуттю", - ФОТО Фото: kyiv.gp.gov.ua

Два літри цієї речовини затримані намагалися продати за 246 тисяч євро, вони були затримані під час передачі ємностей в приміщенні одного з банків столиці, повідомляє LB.ua.

Вилучену речовину відправили на експертизу.

Кримінальне провадження розслідується за ч.2 ст.265 Кримінального кодексу - незаконне поводження з радіоактивними матеріалами.

"Червона ртуть" - це міфічна радіоактивна і смертельна токсична речовина з величезною щільністю, яке нібито була застосована в ядерній зброї.

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15 03 2019 21:40
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