У Києві затримали торговців міфічною "червоною ртуттю", - ФОТО Вилучену речовину відправили на експертизу

У Києві затримали чотирьох осіб за підозрою у продажу небезпечної хімічної речовини.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Два літри цієї речовини затримані намагалися продати за 246 тисяч євро, вони були затримані під час передачі ємностей в приміщенні одного з банків столиці, повідомляє LB.ua. Вилучену речовину відправили на експертизу. Кримінальне провадження розслідується за ч.2 ст.265 Кримінального кодексу - незаконне поводження з радіоактивними матеріалами. "Червона ртуть" - це міфічна радіоактивна і смертельна токсична речовина з величезною щільністю, яке нібито була застосована в ядерній зброї.

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