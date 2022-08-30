НОВИНИУ Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу воду для ТОВ Євро-Реконструкція, яке є оператором Дарницької ТЕЦ та постачальником послуг у Дарницькому та Дніпровському районах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу воду
Фото: news.pn
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Ціни зафіксовані на рівні минулого опалювального сезону. Це означає, що тарифи як для клієнтів Євро-Реконструкції, так і для комунального підприємства Київтеплоенерго протягом цієї зими не зростуть.
Зазначається, що ТОВ Євро-Реконструкція здійснило розрахунок економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням зростання вартості енергоносіїв. Це є частиною необхідної процедури отримання підприємством компенсації в установленому законом порядку на рівні держави.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив мораторій на підвищення тарифів. Мораторій діятиме протягом воєнного стану та шість місяців після його завершення для тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 08 2022 10:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Людина з нори": останній представник цього племені помер у Бразилії
- ВІДЕО NASA вперше за півстоліття запустить історичну місію на Місяць
- ФОТО Благодійна марка від Укрпошти "Пес Патрон" завтра вийде у випуск
- Зброя від "МакГайвера" в арсеналі України. New York Times вражений винахідливістю українських військових
- Світ, якого прагне путін - Foreign Affairs