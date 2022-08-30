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У Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу воду

У Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу воду для ТОВ Євро-Реконструкція, яке є оператором Дарницької ТЕЦ та постачальником послуг у Дарницькому та Дніпровському районах.
У Києві затвердили тарифи на опалення та гарячу воду Фото: news.pn

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Ціни зафіксовані на рівні минулого опалювального сезону. Це означає, що тарифи як для клієнтів Євро-Реконструкції, так і для комунального підприємства Київтеплоенерго протягом цієї зими не зростуть.

Зазначається, що ТОВ Євро-Реконструкція здійснило розрахунок економічно обґрунтованих тарифів з урахуванням зростання вартості енергоносіїв. Це є частиною необхідної процедури отримання підприємством компенсації в установленому законом порядку на рівні держави.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив мораторій на підвищення тарифів. Мораторій діятиме протягом воєнного стану та шість місяців після його завершення для тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду.

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30 08 2022 10:13
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