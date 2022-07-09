НОВИНИРівень забрудненості повітря у Києві дуже низький на правому березі та середній - на лівому, радіаційний фон у місті перебуває в нормі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві знов погіршилося повітря
Фото: kyivobl.mns.gov.ua
Як повідомляє прес-служба міськдержадміністрації, такими є дані станом на 08:00.
Зокрема, на лівому березі на пункті спостереження на вул. Архітектора Вербицького, 26 спостерігається локальне перевищення гранично допустимої концентрації сірководня. Станом на 08:30 зафіксовано тенденцію до зменшення концентрації.
Стежити за станом повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням. Також інформація про стан атмосферного повітря доступна в додатку "Київ Цифровий".
Своєю чергою, як повідомляє Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, станом на 8:00 триває ліквідація осередків торф'яної пожежі поблизу с. Катюжанка Вишгородського району.
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07 09 2022 11:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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